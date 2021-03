Dakar: "La jeunesse sénégalaise a prouvé qu'elle est la voix du peuple"

Depuis une semaine, le Sénégal traverse l’une des plus grosses crises de son Histoire récente. L’arrestation d’Ousmane Sonko, principal opposant au président Macky Sall, a mis le feu aux poudres. La jeunesse se soulève et descend massivement dans les rues. Depuis le début de la révolte, les nombreux affrontements violents avec la police ont déjà fait au moins cinq morts. Notre journaliste Abda Sall est sur place. Au Sénégal, qui compte 20 millions d’habitants dont la moitié a moins de 20 ans, dire que « la jeunesse est dans la rue » n’a rien d’anecdotique. Depuis une semaine, ils sont des millions de jeunes à battre le pavé pour réclamer la libération d’Ousmane Sonko, principal opposant au pouvoir en place. L’homme politique a été placé en détention suite à des accusations de viols : une « fake news » pour ses soutiens, organisée et diffusée par le président Sall afin de l’empêcher d’être candidat à la prochaine élection présidentielle. Après une semaine de révolte, Ousmane Sonko a été remis en liberté lundi soir, sous contrôle judiciaire. Peu après l’annonce de sa libération, le président du Sénégal a pris la parole pour tenter d’apaiser les tensions. Abda Sall est sur place.