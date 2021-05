Dallas et Fiat Punto : à quoi ressemblait la vie en 1981

Il y a quarante ans jour pour jour, François Mitterrand devenait le premier président socialiste de la cinquième République. Pour bien comprendre à quoi ressemblait cette année 1981, on s’offre un petit voyage dans le temps, jusqu’à cette époque où des Académiciens faisaient la Une de Télé 7 Jours. Où Michel Drucker était LA star de la télé. 1981, c’est aussi l’avènement de la série Dallas, tous les samedis soir sur TF1, c’est l’époque des slogans publicitaires qui claquent et des cartes météo sur roulettes. C’est l’année du carton absolu du « Dernier Métro » signé François Truffaut aux César. L’année des tubes que même les jeunes d’aujourd’hui connaissent par cœur. L’année de la Fiat Punto, du verlan et des premiers hamburgers. Bienvenue en 1981.