Notre-Dame : Christophe Castaner a-t-il cru qu’il était un super-héros ?

Depuis mardi, on se questionne sur le choix de LA seule photo postée par Christophe Castaner sur son compte Twitter. Un peu de contexte : mardi, le ministre de l’Intérieur se rend à la cathédrale Notre-Dame pour constater les dégâts causés par l’incendie. Et là, il a eu la brillante idée de se prendre en photo, lui, de dos, à l’entrée de la cathédrale dévastée. La question qu’on se pose, c’est… POURQUOI ? On a quelques idées.