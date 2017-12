Notre Dame des Landes : le document confidentiel remis à Macron

Que l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes se fasse ou non, la ZAD vit ses derniers jours. En effet Emmanuel Macron a décidé d’évacuer toute la zone. C’est actuellement le sujet prioritaire dans la tête de tout le gouvernement avec une opération de démantèlement sur plusieurs semaines. Mais les zadistes, comme on les appelle, ne sont pas décidés à se laisser faire. Un affrontement entre zadistes et policiers semble inévitable, un affrontement qui espérons-le, ne fera pas de victimes… - Extrait Quotidien du 19 décembre 2017.