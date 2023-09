Danemark : un possible retour du délit de blasphème vivement contesté par Charlie Hebdo

Au Danemark, ces derniers jours, la situation semble particulièrement tendue. En cause, une proposition de loi du gouvernement visant à éviter au les autodafés de livres religieux. Une forme de retour au délit de blasphème qui ne plait absolument pas à certains partis d’opposition, et principalement à l’extrême droite. Ces dernières semaines, le sujet est devenu particulièrement pesant au sein du pays nordique mais également chez son voisin suédois. Différents actes visant à détériorer le Coran ont eu lieu, ce qui a notamment entraîné l’attaque de l’ambassade de Suède, à Bagdad, et le risque de terrorisme en Suède a explosé selon le gouvernement. Pendant ce temps-là, Charlie Hebdo a co-signé un appel pour dénoncer cette proposition de loi.