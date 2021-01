Dans les coulisses de la vidéo de réaction d'Emmanuel Macron

En savoir plus sur Yann Barthes

Mercredi après-midi, l’une des plus vieilles démocraties du monde a vascillé pendant quelques heures. A Washington, une foule de pro-Trump ont envahi le Capitole où s’officialisait la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle. Les images ont fait le tour du monde. Les grands leaders internationaux ont réagi (sauf Vladimir Poutine et Xi Jinping, quand même). Emmanuel Macron a lui aussi réagi dans une vidéo tournée dans la nuit de mercredi à jeudi. Pas mercredi soir très tard, ni jeudi matin très tôt : en pleine nuit. Il est 2h51 quand la vidéo de la réaction du président est postée sur les réseaux sociaux. On a donc une grosse pensée pour toute l’équipe qui a dû sortir de son lit en catastrophe, à 2h du matin, parce qu’Emmanuel Macron voulait réagir là maintenant, tout de suite. On pense à Alain, l’ingé son de l’Elysée qui dormait à poings fermés. A Francis, le cameraman de l’Elysée qui rêvait d’une belle plage avec la mer bleue. A Sylvie, qui s’occupe de la lumière et à Ludo, qui maquille et coiffe le président. C’est avec les yeux mal réveillés et les cheveux hirsutes qu’ils ont fait cette vidéo, plutôt pas mal, sur la démocratie.