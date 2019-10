Chaque année, l’Initiative des Alpes remet ses trophées des idées les plus absurdes : celles qui n’ont aucun sens et qui, en plus, polluent de manière totalement inutile. Mercredi soir, l’Initiative des Alpes a remis la peu enviable « Pierre du diable » à la société « Swiss Air Deluxe » qui s’est spécialisée dans l’exportation de bouteille… d’air alpin.

En savoir plus sur Yann Barthes