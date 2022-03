De l’Alsace à la Pologne, ces pompiers qui viennent en aide aux réfugiés ukrainiens

À la frontière polonaise, où se réfugient des centaines de milliers d’Ukrainiens, la solidarité et l’accueil s’organisent. Sur place, les Polonais sont nombreux à venir apporter leur soutien aux réfugiés, mais aussi de la nourriture, des vêtements et un endroit pour se loger. Parmi ces bénévoles, on retrouve également de nombreux Français : des sapeurs-pompiers venus de toute la France pour venir en aide aux réfugiés. Ce week-end, Azzeddine Ahmed-Chaouch et Baptiste Brill ont accompagné un convoi de sapeurs-pompiers entre Colmar et la frontière polonaise.