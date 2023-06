Débat à la Nupes : la radicalité pour changer la vie ?

Ce jeudi 1er juin, Libération avait organisé un débat sur la radicalité avec des figures de la Nupes à l’occasion des 50 ans du journal. Un débat a tiré son épingle du jeu : la radicalité pour changer la vie ? Sans surprise, LFI et Europe Ecologie Les Verts demandent plus de radicalité alors que les socialistes et les communistes sont plus réticents.