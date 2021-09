Débat contre Zemmour : comment Jean-Luc Mélenchon a voulu faire payer France 2

Ce jeudi soir, BFMTV reçoit Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour pour un débat qui promet d’être mouvementé. Si le patron des Insoumis a accepté cette rencontre – alors qu’il s’y opposait encore il y a quelques jours – c’est parce qu’il a préféré bouder France 2 et sa nouvelle émission politique à laquelle il avait été invité bien avant. Jean-Luc Mélenchon n’aurait pas apprécié le nouveau concept de l’émission et a donc préféré se rabattre sur BFMTV.