Débat Macron-Le Pen : bières à volonté et analyses de comptoir chez les JAM

Mercredi soir, 15 millions de Français ont suivi le débat de l’entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les Jeunes avec Macron, eux, avaient organisé une grande soirée spéciale débat dans un bar près de Garde du nord. On y a retrouvé de nombreux cadres de la Macronie, quelques ministres et surtout beaucoup de militants qui, comme tout le monde, ont eu un peu de mal à tenir les 2h50 de débat.