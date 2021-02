En savoir plus sur Yann Barthes

Marine Le Pen et Gérald Darmanin s’affrontaient jeudi soir dans l’émission « Vous avez la parole » sur France 2. Sauf qu’en lieu et place d’un « affrontement », les deux personnalités politiques se sont trouvé de nombreux points communs. On vous résume ce qu’il fallait en retenir en moins d’une minute.