Débat Pécresse-Zemmour : au final, qui interrompt qui ?

Jeudi soir, lors du débat avec Valérie Pécresse, Éric Zemmour a mélangé "islam" et "islamisme". Une erreur ? Bien sûr que non ! Un procédé qui se nomme un "argument par l'étymologie" et que l'ancien journaliste maîtrise bien. Mais la candidate des Républicains connaissait les stratégies de son adversaire et a utilisé les mêmes. Ce qui a donné lieu à une véritable cacophonie lors du débat. Mais au final, qui a interrompu qui ?