Les pro-Hamon se sont retrouvés dans le 20ème arrondissement de Paris, à la Bellevilloise. Et ça a très mal commencé. On a quand même loupé les 20 premières minutes du débat. Et quand la télé a marché, réactions prévisibles des militants PS sur Marine Le Pen. Prévisibles sur Fillon. Mais celui qui a pris le plus cher, c’est Emmanuel Macron