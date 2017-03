Le débat : vu du QG de Jean-Luc Mélenchon  

La soirée des supporters de Mélenchon avait lieu dans cette brasserie du 10ème arrondissement de Paris. Ici la particularité, c'est qu'il y a deux écrans, avec deux chaînes différentes. Dans la salle principale, c'est TF1. Et au fond LCI. Sur l'écran de LCI, il y a autre chose qui nous a interpellé c'est ce surprenant sondage facebook, sur le candidat le plus convaincant... Mélenchon écrase tout le monde, 56% des suffrages, loin devant ses adversaires. La 2 ème Marine Le Pen n'est à 14 %. On a trouvé l'écart très impressionnant. Alors on est allé juste à côté de la brasserie, au QG de Jean-Luc Mélenchon, pour comprendre. Dans cette war room, où il y a la code wi-fi le plus long du monde, il y a 23 militants en mode geek. Ici on a un objectif: faire monter Mélenchon le plus haut possible dans les sondages sur internet. Alors on passe son temps sur le sondage facebook...pour voter frénétiquement et inciter à voter. Et ça marche