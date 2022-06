Finale de la LDC : "Nous ne voulons pas affirmer que nous avons tout bien fait", reconnaît la ministre des Sports

Après le fiasco du Stade de France samedi soir, soir de finale de la Ligue des Champions, la France est dans le viseur des Espagnols et des Anglais. En creux, la controverse sur les techniques de maintien de l’ordre de la police française, le sujet de la délinquance en Seine-Saint-Denis et l’inquiétude d’une impréparation de la France à deux ans des Jeux Olympiques de 2024. Face à la polémique, la nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, avait convoqué une réunion de crise en présence du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, les représentants de l’UEFA et le préfet de police de Paris, Didier Lallement.