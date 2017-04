Découvrez la bande-annonce Quotidien : Spéciale Chiens et Chats  

Après le phénomène du tatouage, Yann Barthès et son équipe s’emparent d’un autre grand sujet de société pour le traiter de manière divertissante et journalistique. Pour ce nouveau numéro, place à une grande soirée consacrée aux animaux de compagnie préférés des Français : les chiens et les chats. Au programme : des reportages, des invités, de la culture « LOL Cat », les chiens de people, des chansons à poils, des happenings, un bar à chats et un casting de chiens sur le plateau… Rendez-vous vendredi 14 Avril sur TF1 à 23h20 !