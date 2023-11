Décryptage de la marche contre l’antisémitisme autour d’une banderole

Dans son fait du jour, Yann Barthès revient sur la manifestation contre l’antisémitisme qui a réuni ce dimanche 105 000 personnes dans les rues parisiennes. Il axe son propos sur certains détails relevés lors de ce rassemblement. Au cœur du cortège, cinq anciens Premiers ministres avait répondu à l’appel de Yaël Braun-Pivet et de Gérard Larcher, ainsi que l’actuelle, Elisabeth Borne. Deux anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy, et François Hollande, étaient également présents, mais pas Emmanuel Macron. François Hollande qui a semblé particulièrement bavard avec la Première ministre tout au long de la marche. 16 personnalités étaient en tête de cortège pour porter la banderole « Pour la République, contre l’antisémitisme », et seulement 16 mains apparentes. Les organisateurs, eux, n’avaient pas anticipé les travaux d’Anne Hidalgo, et le rétrécissement de la voie.