Deena Abdelwahed : un savant mélange de musique électronique et orientale

Née en 1989 à Doha, au Qatar, Deena Abdelwahed est une des étoiles montantes de la scène électronique tunisienne. La DJ, productrice, et chanteuse, vient de sortir un tout nouvel album, dans lequel elle dénonce à travers ses titres des sujets comme l’homophobie ou le machisme. Une prise de position courageuse et un talent à ne pas manquer sur scène, où elle a l’habitude de mettre l’accent sur la scénographie et les instruments traditionnels. L’artiste tunisienne jouera d’ailleurs prochainement en France.