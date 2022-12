Défilé Jacquemus : comment Instagram a façonné la nouvelle collection du créateur

C’était l’événement mode à ne pas rater cette semaine : le créateur Simon Porte Jacquemus a présenté sa collection de prêt-à-porter printemps-été 2023, lundi 12 décembre dernier au Bourget. Beaucoup de people et d’influenceurs ont fait le déplacement. Durant ce défilé, on a pu remarquer que Jacquemus composait ses looks par trois et ce n’est pas un hasard. Cette règle suit le format des trois colonnes d’Instagram. La mécanique de cette plateforme sociale a tellement été bien intégrée par le créateur qu’elle a impacté sa création.