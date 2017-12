Delahousse se fait basher par ses confrères

Au final l’interview présidentiel par Laurent Delahousse n’a pas si bien fonctionné. Seulement 5,7 millions de téléspectateurs, c’est l’audience moyenne de Delahousse le week-end. Il n’y a pas eu d’effet Macron. En comparaison, TF1 est bien loin devant. Mais pire que ça, les confrères journalistes n’ont pas été tendre avec Delahousse, la plupart aurait fait bien mieux ! Surtout Hélène Jouan sur Europe 1, pour qui Delahousse n’est tout simplement plus un journaliste mais un accompagnateur du président. Mais le plus remonté, le plus critique, le moins confraternel du monde, c’était évidemment Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Face à autant de critiques, aucune réponse officielle de Laurent Delahousse sauf sur Twitter où il vient de relayer ce message qui en dit long sur son état d’esprit - Extrait Quotidien du 18 décembre 2017.