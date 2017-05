Démission de Michel Field à France télé : "Il a enchaîné les boulettes", on débriefe avec Julien Bellver  

Nouveau rebondissement et stupéfaction à France-Télévision : le directeur de l’information du groupe audiovisuel public a démissionné ce matin. Michel Field jette l’éponge quelques jours après le scandale suscité par l’éviction de David Pujadas du 20h et la tribune de Field dans « Libération » qui critiquait le fonctionnement de sa propre rédaction… Accompagnés du rédacteur en chef de Puremédias, Julien Bellver, on revient sur la dernière crise du monde médiatique français.