"Démocratie participative" le site de la fachosphère qu’on n’arrive pas à interdire

Flot incessant d’homophobie, de racisme, de xénophobie, de sexisme, le site « Démocratie participative » est une référence pour la fachosphère. Face à des contenus toujours plus choquants et contrevenants à la loi, la justice a décidé la fermeture définitive du site le 27 novembre dernier. Quelques semaines plus tard, pourtant, le site a de nouveau fait surface. Et il pourrait être très compliqué de le faire fermer définitivement.