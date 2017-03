Depeche Mode chez Quotidien : le concert intégral  

Plus de 35 ans d'existence, 14 albums, des tubes qui ont marqué les années 80 (Just can get enough, Never Let Me Down Again), 90' (Personal Jesus, I Feel You) et les années 2000 (Dream On) Depeche Mode est un groupe immortel qui a parcouru trois décennies en ne cessant d'innover et de surprendre. Alors qu'ils sortent leur dernier album "Spirit", Depeche Mode est sur le plateau de Quotidien pour un mini concert exceptionnel à découvrir sur MYTF1. la setlist : 01 - Backwards 02 - So Much Love 03 - A Pain That I'm Used To 04 - Cover Me 05 - Where's The Revolution 06 - Walking I My Shoes 07 - Personal Jesus