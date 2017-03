Depeche mode : vers la révolution  

Dave Gahan, Martin Gore et Andy Fletcher… Bienvenue à Depeche Mode sur le plateau de « Quotidien ». Martin et Dave vivent dans l’Amérique de Donald Trump. Andy, dans l’Angleterre du Brexit. Dans leur dernier album, Ils appellent à un changement. « Spirit » est disponible partout. En concert le 1er juillet au Stade de France. On les retrouve à 21h15 en live sur le Facebook de Quotidien pour un concert privé exceptionnel