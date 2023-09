Déplacement d’Elisabeth Borne et Gabriel Attal : un décret à géométrie variable

Lundi 4 septembre avait lieu la rentrée des classes. C’est à Rennes que la Première ministre, Elisabeth Borne, et le ministre de l’Education, Gabriel Attal avaient choisi de se rendre au petit matin. Un déplacement effectué en jet privé, pour seulement 38 minutes de vol entre Paris et Rennes. Pourtant, quelques semaines auparavant, Elisabeth Borne avait pris un décret interdisant les vols, déjà assurés en train et durant moins de 2h30. Un décret semble-t-il donc à géométrie variable.