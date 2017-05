Les derniers jours de Macron, Président Elu  

Depuis dimanche, Emmanuel Macron a disparu médiatiquement. Il passe tout son temps sur son téléphone, enfin, sur ses téléphones. Oui, il en a deux. Ca, on a pu le constater en le suivant pendant toute cette campagne, il est complètement accro, regarde. Il fait toujours les mêmes gestes, "HOP, je regarde mon premier téléphone, et puis HOP je regarde le second, et on recommence toutes les 2 minutes environ"… Ca ne s’arrête jamais...Toujours les mêmes. Le téléphone a beaucoup chauffé donc.