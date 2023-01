Ce qu’il faut savoir pour surmonter la “ménopause masculine”

Aujourd’hui, on parle plus facilement de la ménopause chez les femmes après 50 ans. Mais ce phénomène appelé l’andropause existe aussi chez les hommes. Les hommes observent une baisse du taux de testostérone vers 40 ans. Cette diminution progressive peut entraîner moins de désir, moins d’érections, moins de masse musculaire et moins de pilosité chez les individus vers 60 ans. Mais pas de panique : on peut voir ce phénomène comme un défi pour vivre une véritable émancipation sexuelle et gagner en sagesse. L’auteur Romain Gary aborde ce moment-clé de la vie d’un homme dans son roman culte “Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable”.