Fashion Week : de l’élégance… mais pas que

Durant cette Fashion Week, on a vu beaucoup de belles choses… mais pas que. Certaines maisons ont flirté de très (trop ?) près avec le mauvais goût. La maison Balenciaga a joué la carte de la provocation avec un défilé dans la boue qui renvoyait aux images de guerre entre l’Ukraine et la Russie. Un symbole pas forcément judicieux. Et on n’oublie pas le défilé de la marque de Kanye West qui n’a pas hésité à arborer un tee-shirt avec pour slogan: “White Lives Matter”. Une ultime provocation qui a fait énormément parler.