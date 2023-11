Des fumigènes allumés au Parlement albanais

Une scène surréaliste a eu lieu au sein du Parlement albanais ce lundi, à Tirana, capitale du pays. L’opposition conservatrice s’est muée en supporters de foot dans l’hémicycle, mettant littéralement le feu avec des fumigènes. Cela pour protester contre le vote express du budget par la majorité socialiste. Au milieu des fumées vertes, rouges, et violettes, certains députés ont même fait barrage avec leurs chaises en guise de vives protestations. Après un début d’incendie, les services de sécurité ont finalement réussi à éteindre rapidement le feu. Les substances chimiques utilisées pour mettre le feu se trouvaient apparemment cachées dans un pot de crème, et dans un flacon de parfum. Et ce n’est pas la première fois que ces scènes ont lieu au sein du Parlement albanais.