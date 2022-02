Des mannequins « grandes tailles » ? Non, des mannequins avec des prothèses

Comment faire pour que les mannequins grandes tailles aient des traits fins ? La Norvégienne Karolyne Bjornelykke, qui a elle-même défilé pour Chanel, John Galliano et Louis Vuitton, dénonce la technique utilisée par les marques de mode. Les mannequins utilisent du rembourrage pour paraitre plus fortes. Et dire qu’on pensait que les mentalités avaient changé en 2022.