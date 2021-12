Des militants de SOS Racisme violemment agressés au meeting d’Éric Zemmour

La campagne présidentielle pour 2022 a officiellement démarré ce week-end avec la victoire de Valérie Pécresse au Congrès LR et les deux meetings de Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Deux salles, deux ambiances. À Villepinte, au premier meeting du polémiste désormais candidat, la tension était palpable. Avant même son arrivée à la tribune, Éric Zemmour a été pris à partie par un opposant. Ce qui ne l’a pas empêché de tenir son discours pendant 1h30, marqué par des invectives contre la presse et de violentes agressions envers des militants de SOS Racisme.