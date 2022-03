Des plateaux de tournage à la résistance armée : Olias Barco, l’homme derrière la vidéo choc de Paris sous les bombes

« Imaginez si ça arrivait dans une autre capitale européenne ». Pour alerter les Occidentaux et les pousser à agir, le parlement ukrainien a publié une vidéo choc montrant Paris sous les bombes. Derrière cette vidéo vue plus de deux millions de fois en quelques jours, un Français : Olias Barco. Réalisateur et producteur de cinéma, il a eu seul l’idée de cette vidéo. Depuis huit ans, Olias Barco vit à Kiev avec son épouse. Depuis le début de la guerre, il achemine des vivres et de l’aide humanitaire vers la capitale, assiégée par l’armée russe. Olias Baro a rejoint une unité de combat et vit désormais sur une base militaire avec 500 autres soldats. Avant d’être déployé à l’ouest de l’Ukraine, il nous a fait découvrir son nouveau quotidien.