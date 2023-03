Sous-marins américains vendus à l'Australie : un deal à 368 milliards de dollars

Le pacte AUKUS a été confirmé lors d’un sommet à San Diego cette semaine. En septembre 2021, les Etats-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni dévoilaient cette alliance de coopération militaire prévoyant l’acquisition d’au moins 8 sous-marins nucléaires américains pour lutter contre l’expansionnisme chinois. Cet accord à 368 milliards de dollars rompt l’engagement du gouvernement australien d’acheter des sous-marins de technologie française et ce, malgré les efforts d’Emmanuel Macron. Les médias anglais et australiens se réjouissent de cette annonce, alors que la Chine dénonce une menace pour la paix dans la région. La Chine avait déjà lancé la course à l’armement dans le Pacifique avec une muraille marine considérée comme la plus grande au monde.