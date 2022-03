Des Ukrainiens accusés de pillage attachés, humiliés et frappés en pleine rue

Dans la guerre de propagande entre l’Ukraine et la Russie, l’Ukraine dominait sans partage et sans doute. Jusqu’à cette semaine. Depuis quelques jours, des vidéos d’Ukrainiens attachés à des poteaux, humiliés et parfois frappés inondent les réseaux sociaux. Des images repris à foison par les comptes pro-russes dans le but de briser l’image jusque-là parfaites des Ukrainiens.