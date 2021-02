Des vaccins pour tous d’ici l’été ? Ce qu’Emmanuel Macron a *oublié* de préciser

En savoir plus sur Yann Barthes

Mardi soir sur TF1, Emmanuel Macron a annoncé que tous les Français qui le souhaitent pourraient se faire vacciner d’ici « la fin de l’été ». Au même moment, Angela Merkel donnait elle aussi une interview pour annoncer grosso modo les mêmes bonnes nouvelles. Là où Emmanuel Macron reste flou, la chancelière allemande a été bien plus précise. Spoiler : on ne sera pas tous vaccinés à la fin de l’été. C’était LA bonne nouvelle de ce mardi soir. Sur TF1, Emmanuel Macron a assuré que tous les Français qui le souhaitent pourraient être vaccinés d’ici la fin de l’été, soit d’ici le 21 septembre prochain. Super ! De l’autre côté du Rhin, au même moment, Angela Merkel annonçait elle aussi aux Allemands qu’ils pourraient être vaccinés d’ici la fin de l’été. A la différence près que la chancelière allemande, elle, a été plus prudente – ou plus honnête. Dans son discours, Angela Merkel a bien précisé que tous les Allemands qui le souhaitent pourraient recevoir leur PREMIERE injection du vaccin contre le Covid. Or, il en faut deux pour être réellement vacciné contre le virus. Par conséquent, nous ne serons pas tous vaccinés « d’ici la fin de l’été », mais plutôt d’ici… la fin octobre. Ou novembre. Si tout se passe bien.