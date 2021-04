"Désengorger les queues" : gros malaise entre Jean-Baptiste Djebbari et Cédric O

Parler en public, c’est un métier qui n’est pas accessible à tout le monde. On pourrait croire que lorsqu’on atteint un certain poste au sein du gouvernement, la capacité à parler en public est indispensable. Eh bien, pas pour tout le monde visiblement. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari et le ministre du Numérique, Cédric O, étaient tous deux en déplacement à l’aéroport d’Orly ce mardi. L’objectif : faire la promotion de la nouvelle version de l’application TousAntiCovid qui intègre désormais un pass sanitaire. Un ajout censé rendre plus fluide le contrôle des passagers au départ et à l’arrivée dans les aéroports. Bref, un moyen de « fluidifier le parcours passager ». C’est ce qu’aurait dû dire Cédric O lors de sa conférence de presse commune avec Jean-Baptiste Djebbari, mais le ministre du Numérique a paniqué et son discours a pris une tournure beaucoup plus… osée.