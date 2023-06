20h15 Express - Destruction du barrage de Kakhovka : les habitants de la ville de Kherson pris au piège

Ce mardi 6 juin, le barrage hydroélectrique de Kakhovka en Ukraine a été détruit. Situé sur le Dniepr, le barrage est dans une zone contrôlée par les Russes. Des milliers d’Ukrainiens sont menacés par la montée des eaux. La grande ville de Kherson et ses 300 000 habitants sont en partie submergés par les eaux. Les habitants de Kherson se retrouvent pris au piège entre inondation d’un côté du fleuve et l’armée russe qui n’hésite pas à tirer de l’autre. L’essentiel des conflits de la guerre en Ukraine ont lieu dans le Donbass au cœur des tranchées. C’est ici que la contre-offensive ukrainienne semble avoir commencé. L’armée ukrainienne aurait lancé deux opérations dans deux régions occupées par la Russie : le Donbass à l’est et la province de Zaporijia au sud-est.