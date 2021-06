Détresse des policiers : l’enregistrement accablant d’un psychiatre face à un agent rescapé

Les policiers sont dans une situation psychologique alarmante. Selon une étude ; ils sont 24% à déclarer être confrontés à des pensées suicidaires. C’est six fois plus que le reste des actifs. Chaque année, en moyenne 44 policiers se suicident. Depuis le début de l’année 2021, ils sont déjà 16 fonctionnaires de police à s’être donné la mort, soit un tous les dix jours. Parmi les facteurs aggravant leur état psychologique on retrouve l’ambiance au travail, les mauvaises relations avec les supérieurs et le manque de reconnaissance. Paul Gasnier s’est intéressé au suivi des policiers rescapés d’attentats ou de tentatives de meurtres. Dans ces cas précis, le policier victime peut faire une demande d’arrêt de travail, qui doit être validée par un psychiatre de la Préfecture de Police. Aujourd’hui, ils sont plusieurs à se plaindre de certains de ces psys du Travail, qui auraient parfois tendance à ne pas les prendre au sérieux et à les renvoyer trop tôt sur le terrain. Paul Gasnier a pu se procurer l’enregistrement d’un échange entre un policier, rescapé d’une double tentative d’assassinat, et un psychiatre qui va, tout au long de leur conversation, minimiser la souffrance du policier.