Deux buzzers, deux ambiances au centre aquatique des Jeux Olympiques

Dans son fait du jour en ce jeudi, Yann Barthès revient sur l’inauguration du centre aquatique pour les Jeux Olympiques. Pour l’occasion, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo et Tony Estanguet étaient tous en rang d’oignon. Emmanuel Macron avait l’air de trouver ce moment « vraiment super ». Mais on s’est arrêté sur ce moment autour de deux buzzers. L’un à gauche avec Emmanuel Macron et Valérie Pécresse et l’autre à droite avec Patrick Ollier, le président du Grand Paris et Anne Hidalgo. Et si Anne Hidalgo a éclaté la main de Patrick Ollier, Valérie Pécresse n’a elle-même pas osé toucher la table. Un buzzer qui a déclenché un spectacle avec des enfants partout et des superbes plans au-dessus et sous l’eau.

