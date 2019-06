Deuxième partie du 6 juin 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 6 juin. On parle de la grève des urgentistes avec Baptiste des Monstiers. En plateau, Yann Barthès reçoit l’écrivain Alexandre Jardin pour son livre « Le roman vrai d’Alexandre Jardin » et l’équipe qui commentera la Coupe du monde féminine de football sur TF1 : Charlotte Namura, Nathalie Iannetta, Camille Abily et Ada Hegerberg. Depuis trois mois, les urgentistes de France sont en grève : ils dénoncent, entre autres, des conditions de travail en constantes dégradations et le manque de moyens alloués aux hôpitaux. Pour comprendre les raisons de leur colère, Baptiste des Monstiers s’est glissé dans la peau d’un patient à l’hôpital de la pitié Salpêtrière. Et si l’écrivain Alexandre Jardin était un menteur ? Et s’il avait menti sur tout, à tout le monde, tout le temps pendant 30 ans ? L’auteur publie « Le roman vrai d’Alexandre », dans lequel il revient sur cette mythomanie maladive. Il nous en parle sur le plateau de Quotidien. La Coupe du monde féminine de football démarre ce vendredi 7 juin et, ça tombe bien, s’est en France que ça se passe. Un an après la Coupe du monde masculine, les Bleues espèrent se hisser, elles aussi, jusque sur le toit du monde. Pour commenter, suivre, décrypter ce mois exceptionnel, TF1 a fait appel aux journalistes Charlotte Namura (Telefoot), Nathalie Iannetta, déjà recrutée l’an passé pour la CDM masculine, Ada Hegerberg, première femme ballon d’or et l’ancienne joueuse internationale Camille Abily. Elles sont toutes les quatre sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de l’interview de Kanye West dans le Letterman show, Laurent Macabiès décrypte les matinales politique dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa revue de presse des haters et Étienne Carbonnier nous fait un point Roland Garros.