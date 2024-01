Deuxième partie du 23 janvier 2024

Au sommaire de Quotidien seconde partie du mardi 23 septembre 2024 : Paul Gasnier est dans le New Hampshire pour suivre la campagne des primaires américaines qui voit s’affronter un Donald Trump largement favori face à une Nikki Haley plus modérée, mais pas moins confiante. De son côté, Abda Sall revient sur le verdict rendu dans l’affaire Théo avec les députés. Yann Barthès reçoit Sylvie Vartan qui annonce « tirer sa révérence » avec une tournée d’adieu et Nordine Ganso, le nouveau petit génie de l’humour.