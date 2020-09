Deuxième vague et gestes barrières: à Paris, patrons de bars et de resto sous haute surveillance

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis plusieurs semaines, on entend partout le même discours : le coronavirus se propage de plus en plus et ce serait essentiellement la faute des… jeunes. Accusée de ne pas respecter les gestes barrières, de faire trop la fête, la jeunesse est devenue la cible numéro un. Résultat : dans les grandes villes, les bars et restaurants sont scrutés par les forces de l’ordre et les clients et les patrons, eux, sont de plus en plus flippés.