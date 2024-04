Devinez le plus vite possible qui est le Français et qui est l’Américain ?

Pour ce début d’émission en ce mardi, Yann Barthès revient sur la visite du Secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken à Paris, reçu par le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Les deux hommes ont visité une usine de canons Caesar. Et en une fraction de seconde on sait qui est le Français et qui est l’Américain sur de nombreux aspects. On sait lequel des deux fera un film à Hollywood.

