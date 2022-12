DéZoom : 40 ans de “fermeté et humanité” à l’encontre des immigrés en France

Le gouvernement a présenté son nouveau projet de loi sur l’immigration, l’occasion pour Arthur Genre de plonger dans les archives pour comprendre le rapport de la France avec les immigrés. L’immigration est un sujet de débats depuis plus de quarante ans. En effet, il y a eu 28 projets de loi depuis 1980. A chaque nouvelle loi sur l’immigration, ce sont les mêmes arguments qui sont utilisés : de la fermeté, mais de l’humanité. Le gouvernement prévoit dans son projet de loi l'instauration d'un titre de séjour pour les métiers en tension. Ces métiers étaient déjà délaissés par les Français dans les années 1960 ce qui a conduit à la venue de plus de 200 000 travailleurs italiens dans le pays. Ces travailleurs immigrés deviennent rapidement essentiels à l’économie française, mais restent sous-payés et vivent dans des conditions terribles. Il faudra attendre 1976 pour que le Secrétariat d'État aux travailleurs immigrés soit créé.