DéZoom : 50 ans de Fashion Week, 50 ans de démesure écologique

Aujourd’hui, la Fashion Week est un symbole de la démesure. De New York à Milan en passant par Londres et Paris, la Fashion Week déplace des centaines de stars, de clients et des fans de mode à travers le monde. Un évènement qui ne rime pas avec le plan de sobriété énergétique décidé par le gouvernement Borne, ni avec l’urgence climatique. Mais depuis quand ce phénomène est-il devenu un tel symbole de l’excès ? C’est ce que nous explique Arthur Genre dans DéZoom.