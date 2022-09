DéZoom : avant la coupe du monde de football au Qatar, ces précédents boycotts qui ont fait l’Histoire

Dans moins de deux mois débute la coupe du monde de football au Qatar. Une coupe du monde déjà très polémique et cible de nombreux appels au boycott. Ce n’est pas la première fois qu’une grande compétition internationale est menacée de boycott, en général ça permet même de mieux comprendre les situations des pays concernés. On l’a vu en 1936 avec le boycott des Jeux Olympiques de l’Allemagne nazie, en 1978 avec le boycott de la coupe du monde de football en Argentine ou encore en 1980 aux JO d’été de Moscou. A chaque fois, ces boycotts – fussent-ils assumés jusqu’au bout au non – ont créé des moments historiques. On en parle avec Arthur Genre.