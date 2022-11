DéZoom : avant la loi Evin de 1992, les Français fumaient vraiment partout

La loi Evin contre le tabagisme fête ses trente ans cette semaine. Cette loi a bousculé la vie et les habitudes de beaucoup de Français. Arthur Genre a daté la première campagne de lutte contre le tabagisme aux années 1970. En effet, les Etats-Unis avaient choisi un cow-boy pour alerter sur les dangers de la cigarette. En France, Simone Veil a été la première à tirer la sonnette d’alarme. C’est ainsi qu’est née la loi Evin en 1992 qui a instauré les zones fumeur et non-fumeur. Cette loi est suivie par une interdiction de fumer dans les lieux publics fermés en 2007. Cela aurait été inimaginable il y a cinquante ans. En effet, dans les années 1970-1980, on fumait partout : dans les avions, au travail, dans le métro, dans le TGV et même à la télévision. Dans l’émission “Les grandes personnes”, l’actrice Juliet Berto propose une cigarette à une enfant de 11 ans. Une séquence qui choquerait énormément aujourd’hui. Malgré les premières études sur les dangers de la cigarette, la majorité des Français fumaient. A l’époque les cigarettes, surnommées les “Gauloises” ou les “Gitanes” étaient produites par la SEITA (Société d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes), une entreprise publique. Et les cigarettes rapportaient beaucoup à l’Etat.