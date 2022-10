DéZoom : ces précédentes utilisations du 49-3 à l’Assemblée nationale

Le gouvernement s’apprête à user du 49-3 pour faire passer en force son projet de loi sur les retraites et le budget 2023. Un 49-3 qui sape l’autorité du Parlement et qui provoque, systématiquement, la colère des députés. Emmanuel Macron ne sera toutefois par le premier président à avoir recours au 49-3. Depuis 1958, il a été utilisé à 87 reprises. Arthur Genre nous explique quand et pourquoi.