DéZoom : ces précédents mouvements historiques contre la vie chère

Une "marche contre la vie chère et l'inaction climatique" est organisée dimanche 16 octobre à Paris, à l'initiative de la NUPES. Dans l’histoire français il y a eu deux autres grands mouvements contre la hausse des prix. Le premier débute après la guerre en 1947 car l’inflation avait atteint 60%, soit dix fois plus qu’aujourd’hui. De grandes manifestations ont été organisées par les syndicats. Le mouvement social et les grèves ont duré pendant près de huit mois mais avec une victoire pour les Français. Le gouvernement a pris des mesures pour lutter contre l’inflation dont certaines assez insolites comme “l’offensive des étiquettes” pour faire baisser les marges des commerçants. Un deuxième mouvement éclate en décembre 1973, après le premier choc pétrolier. Tout le secteur public est en grève, la SNCF, la Poste, l’ORTF et les éboueurs. Des manifestations ont été organisées par les grands syndicats nationaux et soutenues par les partis de gauche. Toute la gauche était unie et des milliers de Français étaient dans la rue.